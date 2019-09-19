В Москве состоялась третья встреча «Инженерной школы» Forbes

Студенты технических вузов и опытные инженеры. Молодые специалисты и представители крупного российского бизнеса. Вместе этих людей уже в третий раз собирает «Инженерная школа Forbes». Проект был запущен весной 2019 года Forbes Russia совместно с «Норникелем» и НИТУ «МИСиС».

Главная задача организаторов — познакомить студентов с потенциальными работодателями и рассказать о технических решениях, которые готовятся и внедряются на предприятиях прямо сейчас.

«Такие встречи помогают быть в тонусе, быть в курсе событий, которые происходят сейчас на рынке металлов и вообще в этой сфере», — делится мнением студент 4-го курса МАИ, слушатель «Инженерной школы Forbes» Никита Худолеев. «Образование — это хорошо, но есть куда расти и к чему стремиться. Такие мероприятия помогают задавать вектор развития».

Источник фото: телеканал «360»

На предыдущих двух лекциях студенты узнали о рециклинге отходов производств, технологическом первенстве и создании интегральных схем и чипов. Обсудили с представителями компаний реализацию современных бизнес-кейсов, узнали о карьерных возможностях флагманских предприятий страны.

18 сентября перед студентами выступил директор департамента автоматизации КГМК «Норникеля» Андрей Шклярук и основатель компании «OMNICOMM» Борис Паньков.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Шклярук отметил: «Я почему-то не ожидал, что будет так много слушателей. Очень много было вопросов, и даже после окончания мероприятия люди ждут возможности пообщаться. Они заинтересовались, а это очень здорово».

Представитель «Норникеля» объяснил студентам, как бизнес использует на производстве технологии искусственного интеллекта, и рассказал о проекте «Технологический прорыв» — программе повышения операционной эффективности производственных процессов. А предприниматель Борис Паньков поделился историей своей карьеры.

Источник фото: телеканал «360»

Директор департамента автоматизации КГМК «Норникеля» Андрей Шклярук: «Норникель» применяет очень много современных трендовых технологий. У нас есть и нейронные сети, которые распознают образы в производственном процессе, мы применяем дроны на производстве, с помощью которых осматриваем рудоспуски, трубы, трубопроводы, мы применяем Data Mining. Чем больше студент узнает о будущем своей профессии, тем лучше. Конечно, такие коммуникации нужны. Без них никуда».

«Это очень здорово, когда разные люди собираются, делятся каждый своей историей», — считает генеральный директор компании «OMNICOMM» Борис Паньков. «Эта школа даёт студентам пространство вариантов, рассказывает, какие могут быть выборы. Я с удовольствием сюда шёл, чтобы поделиться своим опытом».

За четыре месяца работы «Инженерная школа» привлекла внимание к техническим профессиям многих молодых людей. Впереди — новые лекции и интересные гости.