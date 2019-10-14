В Москве состоялась конференция «День Бренда 2019. Стагнация как рывок?»

8 октября в Москве в «Цифровом делом пространстве» прошла профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Источник фото: Татьяна Рябова

«День Бренда 2019. Стагнация как рывок?» посетили почти 2600 специалистов, связанных с закупкой рекламы, а спикерами конференции стали более 70 опытных российских экспертов — представителей крупнейших компаний-рекламодателей: Nestle, Coca Cola, Nissan, Mars, Unilever, McDonald’s, Сбербанк, Mon’delez, «ВымпелКом», «Эльдорадо», МТС, PepsiCo, Kellog’s, Unilever; топ-менеджеры рекламных групп, главы и ведущие специалисты исследовательских компаний, медиаплощадок, селлеров и технологических платформ.

Источник фото: Татьяна Рябова

В рамках пленарной секции состоялась дискуссия между маркетологами крупнейших брендов, представителями исследовательских компаний, площадок и агентского бизнеса. Участниками панели стали: Алексей Поповичев, ассоциация «Русбренд»; Евгений Попов, Kantar TNS; Светлана Миливоевич-Панев, Coca-Cola Russia; Василий Большаков, «Эльдорадо»; Руслан Тагиев, Mediascope; Алексей Толстоган, НРА; Леонид Савков, «Яндекс»; Ольга Паскина, «Национальная Медиа Группа»; Мария Донских, Dentsu Aegis Network Russia; Елена Кустова, АДВ.

Источник фото: Татьяна Рябова

Эксперты обсудили проблему трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли, а также рассмотрели вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений.

Презентации спикеров «День Бренда 2019», фоторепортаж и другие материалы с конференции будут опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции «День Бренда 2019» доступна на странице AdIndex в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.