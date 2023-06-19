Общество 19 июня 2023, 14:33 Онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» составил детские подборки книг для чтения летом Заммэра Москвы Сергунина: в столице составили детские подборки книг для летнего чтения Freepik

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Онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» разместил подборки книг для летнего чтения детей и подростков, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара разработали списки, в каждый из которых вошло от 18 до 20 произведений российских и зарубежных авторов.

Всего в подборки вошло 174 книги. Это приключенческие романы, детские повести и фантастика, классическая и познавательная литература. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Юным москвичам рекомендовали читать рассказы о природе Виталия Бианки, сказки Анастасии Орловой и истории о покорителях морских глубин Михаила Пегова.

Детям от девяти до десяти лет, по мнению библиотекарей, будут интересны «Девочка с Земли» Кира Булычева, познавательная книга Билла Слевина «Превращения. Из чего делаются привычные вещи?» и историческое произведение Януша Корчака «Король Матиуш Первый».

Подросткам же посоветовали ознакомиться с бестселлером Маркуса Зусака «Книжный вор», классикой отечественной фантастики — «Трудно быть богом» Стругацких, произведениями Александра Беляева, Ивана Бунина, Эрнеста Хемингуэя, Умберто Эко и других авторов.

Чтобы взять книгу, необходимо завести единый читательский билет, который можно оформить на сайте mos.ru или в любой городской библиотеке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа проекта «Списанные книги».