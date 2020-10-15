В Москве пропала 12-летняя девочка Шабона Фаррух. 14 октября около 15:00 она ушла из дома на Филевском бульваре, до сих пор местонахождение ребенка неизвестно.

Информация о поиске пропавшей была опубликована на сайте ГУ МВД России по Москве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Размещены приметы девочки: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Шабона была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, спортивные темно-зеленые штаны и черные кроссовки с белой подошвой. С собой у девочки был желтый пакет.

Всех, кто видео девочку или кому что-либо известно о ее местонахождении правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов — 112).