В Москве подготовили площадку для техники, которую покажут на параде Победы

Подготовлена площадка на северо-западе Москвы для размещения военной техники, которая будет участвовать в параде Победы 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Площадка была увеличена на 11 тысяч квадратных метров до девяти гектаров, на ней разместятся 400 единиц техники, в числе которой основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения, за которыми будут ухаживать в специальных тентомобильных укрытиях. На площадке также разместили склады для военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

Ранее были перечислены перекрытые из-за подготовки парада улицы столицы.