В Москве отменили салют в честь освобождения Вены в 1945 году

Он был запланирован на понедельник, 13 апреля в десять часов вечера на Поклонной горе. Салютный дивизион Западного военного округа собирался использовать 72 пусковых установок и три тысячи фейерверков. Зрелище собирались дополнить звуковым сопровождением батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Столица Австрии была освобождена в результате Венской стратегической наступательной операции 13 апреля 1945 года. Этому предшествовало восемь дней ожесточенного штурма.

Ранее сообщалось, что 4 марта на Поклонной горе салютовали в честь 75-летней годовщины освобождения столицы Словакии Братиславы от немцев. К этой даже Минобороны России рассекретило архивные документы освобождения города.