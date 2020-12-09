В Москве открылась выставка фотографий из личных архивов полководцев ВОВ

Выставка фотографий «Мирные мгновения судьбы» открылась в Москве. Снимки демонстрируют другую сторону жизни героев, 30 фамилий — 60 фотографий. По две, на каждого героя. На одной — официальный строгий стиль, на другой — уникальные домашние кадры.

Автором проекта стала Ирина Лосик — внучка маршала бронетанковых войск, дважды героя советского союза Олега Лосика. Долгие месяца она собирала фотографии великих полководцев.

«Полководцы и начальники предстают с таким человеческим лицом абсолютно, […] например, суровый маршал Чуйков, его все боялись и тут он — на охоте», — рассказала автор проекта. Она отметила, что одной из любимых фотографий для нее стал снимок маршала Устинова. Он был министром обороны Советского Союза, а на снимке его можно увидеть с петухом в руках.

Потомки великих полководцев признаются — сами редко видели их без мундиров. Часто они были сдержанными и строгими даже в кругу семьи.

«Я думала, и такая была гордая, что я фотографируюсь с дедушкой, он всегда был такой монументальный, в мундире, я очень, очень любила», — поделилась воспоминаниями внучка маршала Матвея Захарова Мария Корнеева.

Фотовыставку «Мирные мгновения судьбы» можно увидеть на Киевском и Ленинградском вокзалах. Такие места выбраны не случайно.

«Мы придумали сделать это здесь на вокзале РЖД, Киевский вокзал, поскольку первые эшелоны уходили на фронт именно с этого вокзала», — объяснила куратор проекта Екатерина Чаркина.

Фотографии полководцев будут украшать залы вокзалов до 1 марта. Такой акцией организаторы хотят завершить юбилейный год — 75-летия великой победы.