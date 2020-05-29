За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 78 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

Общее число жертв вируса в столице составило 2408 человек. «В Москве скончались 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — указали в оперштабе.

При этом в Москве за все время пандемии диагностировано 175 829 зараженных СОVID-19, 74 725 человек выздоровели. Оперштаб напомнил москвичам, что режим самоизоляции действует до 14 июня и посоветовал оставаться дома.

Всего в российских регионах было диагностировано 387 623 случая заражения 2019-nCoV, от болезни погибли 4 374 человек. 159 257 больных вылечились.

Ранее президент России Владимир Путин, опираясь на данные специалистов, заявил о том, что в стране пройден пик пандемии.