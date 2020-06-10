В Москве ограничения отменяли «не под какие-то мероприятия»
Ограничения в столице отменяются «не под какие-то мероприятия». Решение об отмене основано на хорошей динамике и цифрах, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Конечно же, снимали не под какие-то мероприятия, а по факту, цифры говорят сами за себя. Идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших», — подчеркнул он.
Немерюк отметил, что ограничения в Москве снимаются «своевременно», так как было достигнуто плато пандемии, а общее количество зараженных снижалось.
«Тем более, что погода помогла. Как говорят врачи, вирус при высокой, более теплой температуре свыше 20 градусов не сильно распространяется», — сказал Немерюк.
По его словам, все ограничительные меры себя оправдали, так как помогли удержать смертность на уровне минимальных показателей, по сравнению с аналогичными городами в других странах.
С 9 июня в Москве больше не действует режим самоизоляции.