В Москве ограничения отменяли «не под какие-то мероприятия»

«Конечно же, снимали не под какие-то мероприятия, а по факту, цифры говорят сами за себя. Идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших», — подчеркнул он.

Немерюк отметил, что ограничения в Москве снимаются «своевременно», так как было достигнуто плато пандемии, а общее количество зараженных снижалось.

«Тем более, что погода помогла. Как говорят врачи, вирус при высокой, более теплой температуре свыше 20 градусов не сильно распространяется», — сказал Немерюк.

По его словам, все ограничительные меры себя оправдали, так как помогли удержать смертность на уровне минимальных показателей, по сравнению с аналогичными городами в других странах.

С 9 июня в Москве больше не действует режим самоизоляции.