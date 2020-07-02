В Москве обработали 100% бюллетеней. Как распределились голоса по поправкам к Конституции

Общественный штаб по наблюдению в Москве обработал 100% бюллетеней по поправкам к Конституции. По итогам очного голосования 65% жителей проголосовали за изменения, а почти 34% поставили галочку в бланке напротив ответа «Нет».

«За поправки — 65,29%, против поправок — 33,98%», — говорится в данных штаба, сообщил «Интерфакс».

Участники электронного голосования поддержали изменения в Конституции РФ чуть меньше — 62,33% человек, не согласились с поправками 37,67%. Об этом стало известно чуть раньше.

Центризбирком ранее сообщил, что обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции. Согласно результатам, изменения одобрили 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

Обо всех главных событиях, которые случились на голосовании по поправкам к Конституции, можно узнать в онлайн-трансляции «360».