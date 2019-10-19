«В Москве насильников не ждут»: Нурмагомедов снова поругался с Макгрегором
Все началось с того, что президент UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба боссом, а о Макгрегоре он написал, что тот больше не может выбирать бои. Разозленный ирландец напомнил о бое Хабиба с Порье, заявив, что турнир проходил в палатке на песке.
Нурмагомедов не удержался и прокомментировал пост бывшего соперника.
«Это фиаско, алкаш», — написал Хабиб своему бывшему сопернику.
Макгрегор пообещал, что увидится с Нурмагомедовым в Москве и назвал его «киской».
«В Москве насильников не ждут», — парировал российский чемпион.
Нурмагомедов и Макгрегор давно питают друг к другу неприязнь. Она обострилась после поединка 6 октября 2018 года, когда Хабиб одержал убедительную победу над ирландцем, завоевав титул чемпиона UFC.
Как напомнила «Газета.ru», из-за последовавшей далее потасовки оба спортсмена были на весьма солидный период дисквалифицированы.