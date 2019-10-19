«В Москве насильников не ждут»: Нурмагомедов снова поругался с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор снова начали ругаться в социальных сетях. Конфликт снова произошлел в Twitter.

Все началось с того, что президент UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба боссом, а о Макгрегоре он написал, что тот больше не может выбирать бои. Разозленный ирландец напомнил о бое Хабиба с Порье, заявив, что турнир проходил в палатке на песке.

Нурмагомедов не удержался и прокомментировал пост бывшего соперника.

«Это фиаско, алкаш», — написал Хабиб своему бывшему сопернику.

Макгрегор пообещал, что увидится с Нурмагомедовым в Москве и назвал его «киской».

«В Москве насильников не ждут», — парировал российский чемпион.

Нурмагомедов и Макгрегор давно питают друг к другу неприязнь. Она обострилась после поединка 6 октября 2018 года, когда Хабиб одержал убедительную победу над ирландцем, завоевав титул чемпиона UFC.

Как напомнила «Газета.ru», из-за последовавшей далее потасовки оба спортсмена были на весьма солидный период дисквалифицированы.