  • «В Москве насильников не ждут»: Нурмагомедов снова поругался с Макгрегором

    19 октября 2019, 22:08

    Светлана Степанова

    Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор снова начали ругаться в социальных сетях. Конфликт снова произошлел в Twitter.
    «В Москве насильников не ждут»: Нурмагомедов снова поругался с Макгрегором

    Все началось с того, что президент UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба боссом, а о Макгрегоре он написал, что тот больше не может выбирать бои. Разозленный ирландец напомнил о бое Хабиба с Порье, заявив, что турнир проходил в палатке на песке.

    Нурмагомедов не удержался и прокомментировал пост бывшего соперника.

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    «Это фиаско, алкаш», — написал Хабиб своему бывшему сопернику.

    Макгрегор пообещал, что увидится с Нурмагомедовым в Москве и назвал его «киской».

    «В Москве насильников не ждут», — парировал российский чемпион.

    Нурмагомедов и Макгрегор давно питают друг к другу неприязнь. Она обострилась после поединка 6 октября 2018 года, когда Хабиб одержал убедительную победу над ирландцем, завоевав титул чемпиона UFC.

    Как напомнила «Газета.ru», из-за последовавшей далее потасовки оба спортсмена были на весьма солидный период дисквалифицированы.