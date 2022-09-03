Эксклюзив 03 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Церемония прощания с Горбачевым началась в Москве Доступ для посетителей церемонии прощания с Горбачевым открыли в Колонном зале Дома союзов

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Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в Москве утром 3 сентября. На нее собрались сотни людей.

Доступ в здание свободный. На гражданскую панихиду люди приносят цветы с траурными лентами и венки. В очереди, которая выстроилась со стороны Кузнецкого моста, делятся воспоминаниями о жизни во время перестройки, которую инициировал Горбачев.

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«360» ведет трансляцию церемонии. Планируется, что она продлится около двух часов.

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После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Незадолго до этого СМИ сообщали, что состояние здоровья политика ухудшается. У Горбачева были серьезные проблемы с почками, он несколько лет наблюдался у московских врачей.

Первый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира, самый долгоживущий правитель России в истории, Горбачев прошел длинный путь и запомнился нескольким поколениям россиян.

Соболезнования в связи со смертью Горбачева выразил президент России Владимир Путин.

За годы своей жизни Горбачев преодолел непростой путь и оставил значительный след в истории страны.

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