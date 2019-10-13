В Москве на следующей неделе начнется предзимье

Уже на следующей неделе в Москве и области начнется так называемый период предзимья. Температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью — около двух, осень закончилась», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале недели будет еще тепло. 15 октября ожидается 11-13 градусов выше нуля, 16-го — воздух прогреется до 14 градусов.

Пальто, шарфик — и гулять. Прогноз погоды на следующую неделю Подробнее

Вильфанд объяснил, что у синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Кроме осени, есть предзимье, которое длится со второй половины октября до середины декабря. Это естественные природные сезоны, которые не совпадают с календарными.

В воскресенье в Москве и области будет довольно тепло. В Москве +8-10 градусов. Дневная температура, несмотря на то, что в первой половине дня будет довольно облачно, повысится до +11-12 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4 градуса.