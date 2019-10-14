«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве на следующей неделе начнется предзимье Подробнее

Такая же обстановка наблюдается в Смоленской и Рязанской областях. В Московском регионе ожидают дожди, сменяющиеся сухой ветренной погодой.

Во вторник температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. В такую погоду лучше держаться подальше от неустойчивых конструкций, рекламных щитов и деревьев.

«Быстрая смена воздушных масс над столичным регионом обеспечит частые колебания характера погоды. Во вторник прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта, переход ветра с западного на северный, местами с порывами 12-17 м/с», — сказано на сайте ведомства.

В течение дня 15 октября в Подмосковье температура опустится до пяти градусов тепла.