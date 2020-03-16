В Москве и Подмосковье абоненты меняют оператора через сайт

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы за 2019 год. Московский регион стал лидером по MNP-подключениям онлайн. Самыми частыми посетителями сайта стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Так, столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

Жители Москвы и области могут получить свой заказ в любом из 570 салонов и модулей или с помощью курьерской доставки. Сегодня пользователи, совершившие онлайн-заказ, в 86% случаев забирают SIM-карту в розничной сети оператора.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. Услуга популярна среди абонентов, и Tele2 является лидером рынка по числу перенесенных в ее сеть номеров. Особенно сильные результаты у Tele2 в столичном регионе, где MNP-баланс составляет 10 к 1 (на десять пришедших клиентов от Tele2 уходит всего один абонент). В Москве на MNP-переходы приходится 14% от всех подключений через сайт.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». В Москве и области 32% клиентов интернет-магазина отдают предпочтение данным тарифам.

Самыми активными пользователями сайта в регионе стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 54,4% и 45,6% соответственно.

«Столичные клиенты чаще других совершают покупки в интернете, поэтому комфорт и удобство подключения к оператору, не выходя из дома, — один из приоритетов в нашей работе. Так, в рознице сегодня мы выбираем омниканальный подход к обслуживанию абонентов. Не имеет значения, каким образом клиент обратился в компанию — зашел на сайт или посетил розничный магазин, — важно поддерживать максимально высокий уровень сервиса на всех площадках продаж. Сегодня мы выбрали стратегию качественного развития розницы благодаря стремительному росту digital-технологий», — рассказал Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2.