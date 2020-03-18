«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье из-за ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 18 по 20 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты, сообщает Гидрометцентр.

В Москве предупреждение о порывистом ветре действует начиная с 11:00 18 марта и заканчивается в 11:00 20 марта, Подмосковье время смещено на два часа— с 9:00 18 марта до 9:00 20 марта.

13 марта в России разгулялась непогода. Сильный ветер в столице повалил более 200 деревьев и повредил десятки автомобилей. Люди предпочитали не выходить на улицу. Фотографиями буйства стихии они делились в Сети. Порывы ветра в столице ночью с четверга на пятницу превышали 20 метров в секунду.

Деревья попадали на улицах Усиевича и Красноармейской. Из-за этого временно остановилось движение автобусов. Из-за ветра временно закрыли Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах. А в Путилково забор стройки упал из-за ветра на припаркованные рядом автомобили.