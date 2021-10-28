В Москве и Екатеринбурге здания подверглись «кибератакам». Атаки оказались имитацией от компании Positive Technologies

«Кибератаки» на здания прошли в Москве и Екатеринбурге. Позже стало известно, что они были сымитированы с целью показать уязвимость систем в современном мире. Ведь все, что пронизано данными, может быть взломано. Автор акции — компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies, которая рассматривает возможность выхода на IPO уже в 2021 году.

Акцию провели с 25 по 28 октября. «Атакам» подверглись, в частности, башня «Федерация» в «Москве-Сити», здания на проспекте Ленина и улице Малышева, а также один трамвай в Екатеринбурге.

На принтах была изображена борьба белых и черных хакеров для того, чтобы сделать кибератаки «видимыми». Ведь одна из главных проблем заключается в том, что невидимость угроз создает иллюзию безопасности. Таким образом, в Positive Technologies хотели показать, что уязвимыми перед киберпреступниками могут быть все объекты повседневной жизни в современном мире.

Уже через пару дней объекты акции были «защищены» Positive Technologies. На месте арт-объектов появился QR-код, отсканировав который можно было посмотреть ролик-манифест о кибербезопасности.

В нем говорилось о том, что весь мир пронизан данными, а получив доступ к ним, хакеры могут украсть не только деньги, но также личность человека, его свободу, бизнес и разработки.

В компании обратили внимание, что по сравнению с 2020 годом число кибератак в мире выросло на 40%, а в России — на 54%. Во II квартале 2021 года 77% всех хакерских атак носили целенаправленный характер. У частных лиц стремились похитить учетные данные персональные данные, сведения платежных карт и переписку.

На устранение последствий кибератак и компенсацию ущерба, который понесли физические лица и компании, в прошлом году было потрачено около 3% мирового ВВП, отметили специалисты. По их прогнозу, глобальные затраты на решение последствий от киберпреступности будут расти ежегодно на 15% в течение следующих пяти лет. К 2025 году эта сумма может достигнуть 10,5 триллиона долларов.