В Москве ежедневно штрафуют десятки магазинов за несоблюдение эпидемичеких правил
В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 торговых объектов за несоблюдение противоэпидемических правил. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
В столице на данный момент действует строгий масочный режим, который предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг, а также соблюдение социальной дистанции.
За нарушение положены штрафы, как посетителям, так и компаниям.
«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за соблюдение дистанции, а 26 это по маскам и перчаткам», — отметил Немерюк.
Ранее Оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа скончались 53 пациента. Общее число смертей от COVID-19 в столице составило 3334. Последние два дня наблюдается рост числа погибших, накануне сообщалось о 50 умерших.