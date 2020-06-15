В Москве ежедневно штрафуют десятки магазинов за несоблюдение эпидемичеких правил

В столице на данный момент действует строгий масочный режим, который предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг, а также соблюдение социальной дистанции.

За нарушение положены штрафы, как посетителям, так и компаниям.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за соблюдение дистанции, а 26 это по маскам и перчаткам», — отметил Немерюк.

Ранее Оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа скончались 53 пациента. Общее число смертей от COVID-19 в столице составило 3334. Последние два дня наблюдается рост числа погибших, накануне сообщалось о 50 умерших.