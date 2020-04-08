В Москве для торговцев из подземки сделают послабление

Департамент транспорта Москвы решил поддержать предпринимателей, которые арендуют павильоны в столичном метрополитене. До 1 июля они не будут платить за право торговли.

Это касается тех, кто из-за пандемии коронавируса прекратил работать. Об этом изданию «Подъем» сообщил глава департамента Максим Ликсутов. Он уточнил, что скидку в 50% на право торговли получат те, кто продолжил продавать товар в метро.

«В ближайшее время мы свяжемся с ними для заключения дополнительных соглашений», — отметил Ликсутов.

В скором времени российское правительство подготовит новый пакет мер поддержки россиян и экономики.

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции. Кроме того, президент России Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим из-за вспышки коронавируса.

В российской столице закрылись торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, рестораны, бары, кафе. Школьники и ученики переведены на дистанционное обучение. Большинству жителей города разрешено выходить на улицу только для похода в продуктовый магазин или аптеку, а также для прогулки с собакой. У тех, кто вынужден ездить на работу, должна быть справка от работодателя.

Тем не менее не все россияне хотят соблюдать режим изоляции. Некоторые выходят на улицу и получают штрафы. Об этом «360» рассказал в большом материале.