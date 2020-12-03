В Москве арестовали преподавателя МФТИ за госизмену. Он работал в ЦАГИ

«Арестованным является преподаватель кафедры „Физика полета“ Анатолий Александрович Губанов, доцент, кандидат технических наук. В МФТИ он читает курс „Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов“», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 2 января на время следствия. Как сообщает ТАСС, судебное заседание было закрытым.

Если официально информация подтвердится, то в госизмене подозревают представителя известной в российском авиастроении династии. Анатолий Губанов в ЦАГИ работает с 1979 года. Его жена работает там же. До задержания он возглавлял один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). Его тестем был ученый Леонид Шкадов. Он был одним из руководителей авиационной промышленности СССР.

У Губанова 119 научных работ по гиперзвуковыми авиатехнологиями, сообщило РИА «Новости», как на русском так и на английском языках. В Московском физико-техническом институте сообщили, что он работал там по совместительству. Ректор Николай Кудрявцев рассказал, что ученый имеет в вузе «три сотых ставки, на свой интерес», а его основное место работы — другая организация.