В Московскую область придет похолодание

В Москве и Подмосковье ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, погода будет умеренно морозной. В столице ожидается до -5...-7 градусов, в области температура опустится до ниже — до -10 градусов.

Атмосферное давление будет опускаться и приблизится к норме, сообщили «Метеоновости». Специалисты также отметили близкое к норме содержание кислорода в приземном слое воздуха.

Такие погодные условия, по оценкам медиков, не окажут влияния на большинство метеозависимых людей. При этом синоптики предупредили о возможных проявлениях метеопатологии при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с легкими и бронхами, а также при хронической усталости. Такие люди могут чувствовать себя неважно.

Усиления ветра и сильных осадков не прогнозируется, поэтому последние дни январских выходных можно достаточно комфортно провести на улице, покататься на лыжах или коньках, прогуляться в парке.