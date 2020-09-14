Синоптики предупредили о дождливой погоде в московском регионе

«В Москве самая высокая вероятность осадков в начале и конце недели, поэтому в эти дни будет прохладнее всего: после полудня от 14 до 17 градусов тепла», — сказано в прогнозе.

По данным синоптиков, в понедельник, 14 сентября, днем в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +14…+16 градусов.

Во вторник, 15 сентября, ночью будет +10…12 градусов, днем +16…18 градусов, без осадков.

В среду, 16 сентября, ночью ожидается +8…10 градусов, днем +16…18, без осадков.

В четверг, 17 сентября — небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +10…12 градусов, днем +21…23 градуса.

После такого всплеска тепла, который распространится на всю Центральную Россию, последует резкое похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, к концу недели «дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов».