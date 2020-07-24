В Московском областном перинатальном центре в Балашихе сделали 1200 процедур ЭКО в прошлом году

25 июля отмечают всемирный день репродуктивных технологий. Это праздник родителей, малышей и медицинских специалистов. В России процедуру ЭКО можно сделать по полису ОМС. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе только за прошлый год провели 1200 процедур.

Сделать ЭКО (процедура экстракорпорального оплодотворения) стало доступнее для россиян — с такой инициативой в Госдуму обратилась Мария Погребняк. У жены знаменитого футболиста Павла Погребняка проблем с детьми нет — она мать троих сыновей, но вот для тех, кому процедура ЭКО не по карману, она пытается добиться льгот.

«Я выступила с предложением расширить перечень бесплатных услуг по полису ОМС — добавить к стандартным услугам по проведению ЭКО еще ПГД и криоконсервацию», — сказала Мария Погребняк.

Инициативу Марии Погребняк и другие вопросы развития экстракорпорального оплодотворения обсуждали специалисты-медики на онлайн-конференции в ТАСС. Среди участников — более 20 российских клиник репродукции и крупнейший Московский областной перинатальный центр в Балашихе.

«На сегодняшний день мы провели более 3,5 тысячи циклов, родилось более тысячи новорожденных. С каждым годом мы дарим счастье материнства все большему количеству женщин», — отметила Татьяна Стрижова, заведующий отделением ВРТ ГБУЗ МО Московского областного перинатального центра.

В этот центр приходят не только за детьми, но и вместе с ними. Вероника Барышникова с мужем три года назад стали родителями двойняшек. Сегодня уже вчетвером пришли поблагодарить врачей. В Московском областном перинатальном центре малышам дарят подарки и устраивают фотосессии.

«Мы теперь ежегодно будем приглашать пациентов. Это же вообще радость — пригласить пациентов, посмотреть какие дети выросли. Итоги труда наших специалистов», — уточнила Людмила Седая заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ МО Московского областного перинатального центра.

День вспомогательной репродуктивной технологии — совсем молодой праздник, ему всего два года, но его уже отмечают во всем мире 25 июля.

Дату выбрали неслучайно. 25 июля 41 год назад родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью ЭКО. Британка Луиза Браун уже сама стала мамой. У нее двое сыновей, которых она родила естественным путем.

«Мы с каждым годом увеличиваем количество циклов ЭКО, если в 13 году было 90 циклов и 30 из них по программе ОМС, то в 19 году это уже было 1200 циклов. И около тысячи были по программе обязательного медицинского страхования», — пояснила Людмила Седая заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ МО Московского областного перинатального центра.

И пока депутаты думают над льготами для процедуры ЭКО, врачи Московского областного перинатального центра озвучивают цифры — из одной 1200 процедур 34% заканчиваются успешно, и показатели только растут.