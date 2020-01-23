В московской скорой нашли просроченные лекарства

Также в машине «скорой помощи» находились сильнодействующие препараты, лицензии на которые у врачей не было. Как уточняет сайт телеканала «Звезда», необходимого оборудования для использования обнаруженных лекарств в «скорой» тоже не было.

Аптечку «скорой» проверили сотрудники Росздравнадзора, указано в материале, они вызвали неотложку частной клиники «ГК-медицина» пациенту, у которого якобы случился сердечный приступ.

В ходе проверки сотрудники ведомства нашли лекарства с нарушениями. На месте были составлены протоколы об административных правонарушениях. В Росздравнадзоре изданию рассказали, что в клинике запретили оказывать услуги по неотложной медицинской помощи, а машину, в которой были обнаружены лекарства, арестовали.