В Московской области 162 человека выписаны после лечения от COVID-19

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией […] Выздоровели и выписались 162 человека», — указано в сообщении.

Также за минувшие сутки в Московской области составили 900 протоколов за нарушение правил самоизоляции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что прирост новых инфицированных в столичной области постепенно уменьшается.

Сейчас в России коронавирус подтвержден у 36 793 больных. Скончались от инфекции 313 человек. Выздороветь удалось 3 057 пациентам.