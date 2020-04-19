В Московской области 162 человека выписаны после лечения от COVID-19
В Московской области 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией […] Выздоровели и выписались 162 человека», — указано в сообщении.
Также за минувшие сутки в Московской области составили 900 протоколов за нарушение правил самоизоляции.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что прирост новых инфицированных в столичной области постепенно уменьшается.
Сейчас в России коронавирус подтвержден у 36 793 больных. Скончались от инфекции 313 человек. Выздороветь удалось 3 057 пациентам.