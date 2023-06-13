Общество 13 июня 2023, 18:15 В Мосгордуме рассказали о работе социального такси Депутат МГД Гусева назвала социальное такси значимой мерой помощи маломобильным москвичам Сайт мэра и правительства Москвы

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Услугами социального такси в столице воспользовались более 100 тысяч раз с начала года, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Она объяснила, что сервис социального такси открыли, чтобы помогать маломобильным москвичам добраться до места лечения, реабилитации или даже экскурсии.

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В таком такси могут передвигаться пассажиры на коляске или с собакой-поводырем. Водителей обучают закреплению коляски и оказанию первой медицинской помощи.

Маломобильные москвичи могут пользоваться всеми преимуществами сервиса с тем же комфортом, что и обычные пассажиры такси. Именно простота и удобство позволят тысячам людей с инвалидностью вести более активную жизнь. Людмила Гусева Депутат Мосгордумы

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина услугу перевели в цифровой формат. Вызвать такси можно в приложении «Московский транспорт», в специальном приложении «Социальное такси» или направить заявку по электронной почте.

По словам Гусевой, число пользователей сервиса выросло, а цены при этом сохранятся на доступном уровне. Час поездки по Москве стоит 210 рублей в час, по Московской области — 420 рублей.