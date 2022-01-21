В Мосгордуме предложили захоронить Ленина рядом с родственниками

Владимира Ленина уже давно надо захоронить. Причем сделать это лучше не у Кремля, а рядом с могилами его родных. Такое мнение высказал член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — сказал Митрохин в комментарии РИА «Новости».

Он заявил, что на самом почетном месте России лежит человек, осуществивший госпереворот за немецкие деньги. Депутат напомнил, что Ленин забрал власть и разогнал учредительное собрание. Именно последние должно было транслировать волю народа и рассказать, как строить государство.

Споры о необходимости захоронить Ленина, который скончался еще в 1924 году ведутся очень давно. Однако пока российские власти не готовы заняться этим вопросом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у правительства нет таких планов, на повестке дня сейчас другие вопросы.