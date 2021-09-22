Госуслуги для мигрантов встроят в мобильное приложение

В России работают над созданием специального приложения, которое поможет мигрантам оформить необходимые документы. Оно призвано сделать удобным для иностранца процесс переезда и устройства на работу.

Прототип приложения уже создали, рассказал в интервью газете «Известия» зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Сейчас специалисты работают над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе. Запуск планируется в 2022 году.

«Какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими-то приложение будет насыщаться по мере их готовности», — пояснил Оверчук.

Он подчеркнул, что в России учатся и работают миллионы иностранцев. Часть из них осуществляют трудовую деятельность по патенту или на основании трудового договора как граждане стран ЕАЭС. Около 290 тысяч молодых людей являются студентами.

Переезд в другую страну сопряжен с решением гораздо большего количества вопросов, чем поиск подходящей вакансии или размещение резюме.

«Оформление документов, медицинской страховки, жилья, заключение трудового договора и многое другое», — заметил зампред правительства, добавив, что с учетом всех процессов складывается и отношение человека к стране.

Для удобства иностранцев и решили соединить в одном мобильном приложении все, что необходимо приезжему для переезда и устройства на работу. Оверчук допустил, что благодаря сервису можно будет даже оформить регистрацию.

«Там не все будет госуслугами. Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство — частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья», — заключил он.