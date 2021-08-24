Юрист дал советы по организации курилки в многоквартирном доме

Курилку можно организовать в многоэтажных жилых домах, это не будет противозаконно. Однако придется получить согласие не менее 50% собственников жилья.

Специалист напомнил, что без этого разрешения можно нарваться на штраф до 1,5 тысячи рублей. Согласно статье 36 Жилищного кодекса России, лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы и другие помещения, которые не предназначены для проживания и доступны для пользования жильцами многоквартирного дома, являются местами общего пользования. Курить в этих помещениях запрещено. Об этом рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев в беседе с РИА «Новости».

Для законной курилки в доме, необходимо провести собрание собственников жилья, в котором примут участие более 50% жителей. На нем все должны проголосовать «за» или «против».

При организации курилки нужно помнить, что на входной двери курилки должна висеть табличка о назначении помещения, комната должна быть хорошо вентилируемая, с вытяжкой. Необходимо повесить огнетушитель, пепельницу и искусственное освещение. Обустройством курили могут заняться как управляющая компания, так и сторонняя организация, которую наймут собственники. Траты на курилку понесут только те жильцы, которые проголосовали за курилку.

«Именно поэтому на этапе обсуждения финансирования большинство собственников отказываются от курилки. Управляющая компания занимается только размещением табличек, в то время как за установку вытяжки и наладку систем вентиляции придется выложить около 300 тысяч рублей», — добавил юрист.