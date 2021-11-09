В Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса

Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — приводит РИА «Новости» слова Чуланова на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

По словам врача, от ковида в стране сейчас лечатся около миллиона человек. В российских больницах развернули более 300 тысяч инфекционных коек.

Эпидемическая ситуация в России резко обострилась в начале осени. Каждую неделю медики фиксируют новые рекорды по суточному приросту заболевания и смертности от COVID-19. Чтобы остановить распространение коронавируса, региональные власти начали вводить жесткие санитарные ограничения, среди которых запрет на посещение общественных мест без QR-кода о вакцинации от SARS-CoV-2.

Накануне россияне заметили, что срок действия прививочных сертификатов на сайте госуслуг сократился с года до шести месяцев. Оказалось, что это произошло из-за технического сбоя.