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    18 марта 2021, 02:16

    В Минздраве объяснили, почему беби-боксы не решают проблему убийств младенцев

    Дарья Бунякова

    Законопроект о легализации беби-боксов не поддержали в России, при этом на его рассмотрении продолжают настаивать. Но подобные боксы не решают главную проблему убийств новорожденных, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко.

    В Минздраве объяснили, почему беби-боксы не решают проблему убийств младенцев

    По словам директора центра, беби-боксы не помогают справиться с проблемой, для которой их изначально и создали.

    «Они не предотвращают убийств новорожденных, поскольку на практике детоубийство и оставление в беби-боксе ребенка совершается абсолютно разными категориями женщин, находящихся в разном психическом состоянии и имеющих разные намерения», — пояснил Фисенко газете «Известия».

    Он добавил, что в 2016 году в регионах без беби-боксов было в 1,4 раза меньше убийств младенцев, чем в тех, где они были. При этом в 2017 году наблюдалась противоположная ситуация. Кроме того, беби-боксы опасны для самих детей из-за возможных технических проблем.

    «Для матери новорожденного существует опасность помещения ребенка в беби-бокс ее родственниками или посторонними людьми без ее согласия и даже против ее воли. Такие случаи уже были, приходилось восстанавливать права матери через суд по результатам дорогостоящей генетической экспертизы», — рассказал Фисенко.

    Также беби-боксы могут начать использовать недобросовестные медики для торговли детьми. Еще одна проблема заключается в отсутствии информации о биологических родителях новорожденного. В итоге ребенок остается без законного права получить эти сведения.