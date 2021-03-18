В Минздраве объяснили, почему беби-боксы не решают проблему убийств младенцев

Законопроект о легализации беби-боксов не поддержали в России, при этом на его рассмотрении продолжают настаивать. Но подобные боксы не решают главную проблему убийств новорожденных, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко.

По словам директора центра, беби-боксы не помогают справиться с проблемой, для которой их изначально и создали.

«Они не предотвращают убийств новорожденных, поскольку на практике детоубийство и оставление в беби-боксе ребенка совершается абсолютно разными категориями женщин, находящихся в разном психическом состоянии и имеющих разные намерения», — пояснил Фисенко газете «Известия».

Он добавил, что в 2016 году в регионах без беби-боксов было в 1,4 раза меньше убийств младенцев, чем в тех, где они были. При этом в 2017 году наблюдалась противоположная ситуация. Кроме того, беби-боксы опасны для самих детей из-за возможных технических проблем.

«Для матери новорожденного существует опасность помещения ребенка в беби-бокс ее родственниками или посторонними людьми без ее согласия и даже против ее воли. Такие случаи уже были, приходилось восстанавливать права матери через суд по результатам дорогостоящей генетической экспертизы», — рассказал Фисенко.

Также беби-боксы могут начать использовать недобросовестные медики для торговли детьми. Еще одна проблема заключается в отсутствии информации о биологических родителях новорожденного. В итоге ребенок остается без законного права получить эти сведения.