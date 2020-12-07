В Минздраве назвали вырванными из контекста слова об ограничении движения между регионами

Министерство здравоохранения РФ не планирует вводить дополнительных ограничений на передвижение россиян по регионам. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Фраза <…> содержалась в научном докладе на медицинской конференции „Медицина и качество“ в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — прокомментировал Кузнецов слухи о введении новых ограничений. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Минздрава подчеркнул, что слова об этом вырвали из контекста.

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии показала необходимость рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения россиян из региона в регион, а также внутри субъекта.

За последние сутки в России выявили 28 142 новых случая в 85 регионах. У чуть более 20% болезнь протекает бессимптомно. За это время выздоровели 18 850 человек, скончались 456.

За все время эпидемии в стране заразились почти 2,5 миллиона россиян. Более 43 тысяч умерли, справиться с болезнью смогли 1,9 миллиона. Больше всего случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье.