В Минздраве назвали причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

Генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что причиной смерти князей стали онкологические заболевания. По словам Каприна, об этом говорится в летописях.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи», — передает РИА «Новости» слова Каприна.

Однако рак каких именно органов был у великих правителей эксперт не сообщил.

Ранее хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал о первых симптомах рака кишечника: повышенное газообразование и общий дискомфорт в животе. По его мнению, всего несколько симптомов могут помочь распознать рак на первой стадии, при которой болезнь можно вылечить. А вот для второй стадии характерно резкое снижение веса и изменение стула. При этом медик отметил, что в кишечнике опухоли растут медленно, но это не повод игнорировать плановые обследования.

Недавно американские ученые сообщили, что вейпы могут спровоцировать рак груди. Выяснилось, что пары от электронных сигарет создают благоприятную среду для роста опухолей.