В Минздраве ЮАР заявили, что существующие вакцины эффективны против штамма «омикрон»

Созданные вакцины от коронавируса эффективны и против нового штамма «омикрон», и против его уже известных предшественников. Об этом заявил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

По его словам, на эффективность вакцин против «омикрона» указывают имеющиеся данные. Так, 75% пациентов, которые попали в больницы с этим штаммом, были не привиты от коронавируса, сообщил ТАСС.

На сегодняшний день в ЮАР зарегистрировано около 150 случаев заражения штаммом «омикрон». По данным местного издания News-24, первый пациент, инфицированный этой вариацией коронавируса, мог появиться в стране еще 9 ноября. Хотя считалось, что это произошло 22 ноября. Телекомпания eNCA отметила, большинство пораженных «омикроном» — люди до 35 лет.

Ученые ЮАР продолжают изучать геном «омикрона». Это необходимо, чтобы окончательно понять, каковы его отличительные особенности, а потом выработать меры борьбы с ним.

Случаи заболевания «омикроном» также были зафиксированы в Германии, Великобритании, Бельгии, Израиле и еще нескольких странах.