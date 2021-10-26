В Минздраве дали россиянам советы по занятиям в нерабочие дни

Во время нерабочих дней россиянам стоит по максимуму уделить внимание своему здоровью. Тем, кто не привился, стоит вакцинироваться, посоветовала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Особое внимание эксперт обратила на соблюдение режима. Ложиться спать стоит не слишком поздно, а вставать — в адекватное время. Также следует начать заниматься физическими упражнениями, сообщил «Интерфакс».

Драпкина отметила, что вопросом прививок стоит озаботиться и тем, кто не вакцинировался от коронавируса, и тем, кто хочет привиться от гриппа.

«Надо воспользоваться тем, что есть вакцина, и в течение этих дней тем, кто еще не привился или кому нужно ревакцинироваться по срокам, воспользоваться этой возможностью», — сказала она.

Говоря о занятиях спортом, Драпкина констатировала, что на работе активности может не хватать, поэтому, по ее мнению, в нерабочие дни надо этот дефицит восполнять — больше гулять на свежем воздухе, но лучше на природе, а не в общественных местах. Еще один совет касается еды. По словам специалиста, людям можно попробовать скорректировать пищевые привычки.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов призвал проводить эти дни с близкими и отказаться от массовых мероприятий.

Он поддержал предложение Драпкиной о прививках, напомнив, что сейчас россияне могут одновременно проходить вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа.

«Все возможности для этого имеются. <…> Каждый, может быть, как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций», — заключил он.