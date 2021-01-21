В Минтрансе обсудили изменение нормы провоза авиабагажа

В Министерстве транспорта России сообщили, что решения об изменении правил провоза багажа в самолетах нет. В ведомстве подтвердили, что предложение «Аэрофлота» обсуждалось.

«Обращение „Аэрофлота“, содержащее в том числе предложение об изменении правил провоза багажа, обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП-82) требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что «Аэрофлот» направил в Минтранс предложение о снижении размеров провозимого багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений. Изменения представители компании предложили внести в Федеральные авиационные правила (ФАП-82). По данным «Известий», министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. Итоги совещания не разглашаются.

Компания «Аэрофлот» до конца сентября 2020 года ограничивала размеры провозимого багажа до 158 сантиметров по сумме трех измерений. Багаж с 158 до 203 сантиметров перевозчик считал крупногабаритным, за него пассажиры должны были доплатить от двух с половиной до трех тысяч рублей. Только с октября «Аэрофлот» начал следовать правилам ФАП и считать багаж до 203 сантиметров негабаритным.