В минском «Партизанском марше» приняли участие тысячи человек

В воскресенье в Минске проходит несогласованный «Партизанский марш». В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Есть задержанные.

В Минске продолжается «Партизанский марш». Колонна протестующих движется по Партизанскому проспекту, а число демонстрантов постоянно увеличивается, сообщил «Интерфакс». По данным агентства, собрались уже 15 тысяч человек. Люди встречаются в спальных районах и идут в сторону проспекта к шоколадной фабрике «Коммунарка» и Ремонтно-механическому заводу.

Причем сам Партизанский проспект уже заполнен, из-за чего люди выходят на проезжую часть. Представители силовых структур начали перекрывать движение. Во многих домах на проспекте жители открыли двери, чтобы протестующие могли там укрыться в случае, если за ними погонится милиция.

По данным агентства Nation News, есть задержанные. Их уже около 50 человек, передает «Интерфакс». Причем в центр Минска для разгона протестующих уже направили бронетехнику, в том числе три бронированные разведывательно-дозорные машины и штурмовой заградительный комплекс «Рубеж».