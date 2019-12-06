Минсельхоз рассказал об урожае зерновых в 2019 году

В 2019 году урожай зерновых в России составил 120 миллионов тонн, из которых 75 миллионов пришлось на пшеницу. Ожидается, что рост сельскохозяйственного производства по итогам года составит 2%.

Соответствующие данные озвучила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова на конференции «Агрохолдинги России — 2019». Ее слова привел «Интерфакс».

Фастова добавила, что ранее в министерстве прогнозировали меньшие цифры по производственному росту. Речь шла о 1-1,5%.

Чистый вес собранной пшеницы, уточнило РИА «Новости», по предварительным данным, равняется 75 миллионам тон.

Кукурузы в этом году удалось собрать 13,8 миллиона тонн (в 2018-м показатель был на уровне 11,4 миллиона тонн). Сбор сои сейчас равняется 4,4 миллиона тонн, а риса — 1,2 миллиона против четырех и одного миллиона тонн соответственно.

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Рост, заметили в Минсельхозе, отмечен и по овощам — их собрано на 20% больше. В числовом выражении это 1,15 миллиона тонн.

«Я считаю, что те меры, которые были направлены на поддержку производства овощей закрытого грунта, дали свои плоды», — подчеркнула замминистра.

Ожидается, что в нынешнем году молочная отрасль произведет 31,1 миллиона тонн молока, показав рост в 1,4% по всем категориям хозяйств.

В 2018 году в России собрали 113,3 миллиона тонн зерна, а производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 0,6%.