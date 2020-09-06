В Минпросвещения рассказали о единичных случаях перехода школ на удаленку из-за коронавируса

Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за вируса в новом учебном году. Это единичные случаи в Свердловской области и Забайкальском крае.

«Мы мониторим в ежедневном формате, <…> какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть. <…> Именно такие случаи пока, слава Богу, единичны», — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Он добавил, что одна школа в Свердловской области полностью перешла на удаленку, а в одной из школ Забайкалья на дистанционную учебу отправили несколько классов. Пока дети будут учиться из дома, местные власти должны решить технические проблемы.

Российские школьники начали учебу в новом году очно после удаленки из-за пандемии коронавируса. Школы теперь работают в особом режиме: учителей обязали носить защитные маски, а дети приходят на занятия в разное время, чтобы лишний раз не пересекаться друг с другом.