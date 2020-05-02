В Минобороны опубликовали рассекреченные документы о штурме Берлина

В разделе «Финальный аккорд Великой войны» на сайте ведомства представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства.

Как уточнили в военном ведомстве, публикация исторических источников «является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн».

Рассекреченные, но ранее не доступные для широких масс документы представляют собой донесения, журналы боевых действий, отчеты и сводки с фронта, а также наградные листы. Из них можно представить ход боевых действий и колоссальную работу советского командования по снабжению продовольствием местных жителей, оказанию медицинской помощи военнопленным и гражданским, охране культурных ценностей.