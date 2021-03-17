В Минэнерго заявили об отсутствии предпосылок для повторения топливного кризиса

Сейчас в России нет предпосылок для повторения ситуации с бензином, которая сложилась в стране в 2018 году. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — заявил замминистра энергетики.

Так он прокомментировал сообщение Счетной палаты, что в этом году может повториться топливный кризис, который случился в России в 2018 году. По данным органа государственного аудита, к такому выводу специалисты пришли после проверок.

Три года назад цена на бензин в России выросла на 9,4%. Правительство заключило соглашение о сдерживании цен. Первый срок этого соглашения истек 31 марта 2019 года, после чего заморозку продлили до июля этого же года. В последние месяцы нефть снова подорожала, поэтому властям вновь пришлось вмешаться в ситуация и стабилизировать цены. Нефтяным компаниям рекомендовали увеличить загрузку НПЗ и поднять минимальный уровень продажи топлива на бирже.

Ранее российским водителям дали советы, как снизить расход бензина. Для этого нужно ездить с оптимальной скоростью, вовремя проходить техосмотр и внимательно выбирать маршрут.