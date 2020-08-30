В МЧС рассказали о правилах похода в лес

Собираясь в лес, стоит рассказать родным о маршруте. В незнакомом месте нужно запоминать необычные ориентиры. А по тропинкам, протоптанным дикими животными, лучше не ходить, предупредили в МЧС.

Перед походом в лес ведомство советует одеться в яркую одежду, по возможности наклеить на нее светоотражающие полоски. С собой должен быть нож, спички, компас, вода и небольшой запас продуктов. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь при себе необходимые препараты. Также рекомендуется носить на шее свисток и проверить заряд батареи на телефоне.

Перед выходом из дома лучше обсудить с близкими маршрут и примерное время возвращения.

По пути специалисты советуют запоминать как можно больше примет — необычнее деревья, скалы, ручьи. В этом случае «будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции», рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Если на лесной тропе встречаются ветки, бьющие по лицу и груди, ее могли протоптать дикие животные. В МЧС советуют избегать подобных путей.

Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала — не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей МЧС

С такой тропинки нужно немедленно сойти — встреча с лесными обитателями может быть опасной.