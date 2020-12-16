В МЧС рассказали, какие елки лучше ставить дома

В квартире к Новому году безопаснее ставить искусственную елку, но надо понимать, что нет таких елок, которые не могут загореться. При определенных условиях возгореться может фактически любое вещество.

Об этом РИА «Новости» сообщил главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин. Он согласился с тем, что искусственная елка более долговечна, у нее красивый силуэт и она не осыпается так, как настоящее дерево. Помимо этого, искусственная ель более пожаробезопасная.

«Так, если для загорания натуральной елки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной елки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия», — сообщил он.

Ранее сотрудники МЧС перечислили основные правила, которыми следует руководствоваться при установке новогодних елей дома. Их следует размещать подальше от каминов, газовых плит и любых источников открытого огня, а также не оставлять рядом детей без присмотра. Елочные украшения также могут представлять опасность.