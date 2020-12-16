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    16 декабря 2020, 04:49

    В МЧС рассказали, какие елки лучше ставить дома

    Анастасия Кукова

    В квартире к Новому году безопаснее ставить искусственную елку, но надо понимать, что нет таких елок, которые не могут загореться. При определенных условиях возгореться может фактически любое вещество.
    В МЧС рассказали, какие елки лучше ставить дома

    Об этом РИА «Новости» сообщил главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин. Он согласился с тем, что искусственная елка более долговечна, у нее красивый силуэт и она не осыпается так, как настоящее дерево. Помимо этого, искусственная ель более пожаробезопасная.

    «Так, если для загорания натуральной елки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной елки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия», — сообщил он.

    Ранее сотрудники МЧС перечислили основные правила, которыми следует руководствоваться при установке новогодних елей дома. Их следует размещать подальше от каминов, газовых плит и любых источников открытого огня, а также не оставлять рядом детей без присмотра. Елочные украшения также могут представлять опасность.