В МЧС рассказали, как выбраться из упавшего в воду автомобиля

Если при падении окна у машины остались открыты, лучше покинуть салон через них. Транспортное средство будет на плаву некоторое время, достаточное для спасения, отмечают спасатели.

В машине с закрытыми окнами вода будет заполнять салон постепенно, в течение нескольких минут. В МЧС советуют включить фары, чтобы машину было легче найти. После этого нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы наполнить кровь кислородом «впрок».

Перед выходом из машины спасатели советуют избавиться от лишней одежды и захватить с собой документы и деньги.

«Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон», — пояснили в ведомстве.

Чтобы выбраться через лобовое стекло, его нужно разбить тяжелым подручным предметом. Затем нужно вытянуть себя наружу, взявшись руками за край крыши, и резко поплыть вверх.