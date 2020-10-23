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    23 октября 2020, 04:58

    В МЧС рассказали, как выбраться из упавшего в воду автомобиля

    Кирилл Фролов

    Из машины, упавшей в водоем, можно выбраться через окно. Если сразу открыть дверь, в салон хлынет поток, и автомобиль резко начнет тонуть, рассказали РИА «Новости» в главке МЧС по Волгоградской области.
    В МЧС рассказали, как выбраться из упавшего в воду автомобиля

    Если при падении окна у машины остались открыты, лучше покинуть салон через них. Транспортное средство будет на плаву некоторое время, достаточное для спасения, отмечают спасатели.

    В машине с закрытыми окнами вода будет заполнять салон постепенно, в течение нескольких минут. В МЧС советуют включить фары, чтобы машину было легче найти. После этого нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы наполнить кровь кислородом «впрок».

    Перед выходом из машины спасатели советуют избавиться от лишней одежды и захватить с собой документы и деньги.

    «Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон», — пояснили в ведомстве.

    Чтобы выбраться через лобовое стекло, его нужно разбить тяжелым подручным предметом. Затем нужно вытянуть себя наружу, взявшись руками за край крыши, и резко поплыть вверх.