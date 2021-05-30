В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах

Купание на надувных матрасах на водоемах опасно и запрещено, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

При этом Печенин отметил, что ответственность за это не предусматривается, люди должны знать и понимать, что это запрещено.

«Очень часто мы наблюдаем, что используют [для купания] надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах», — сказал Печенин в разговоре с ТАСС.

Он напомнил о многочисленных случаях, когда человека, плавающего на надувном матрасе, сильным течением или ветром уносило далеко от берега, и ему необходима была помощь спасателей.

Кроме того, Печенин добавил, что во время плавания любое надувное средство может сдуться или лопнуть.

«Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию, даже может утонуть», — объяснил собеседник агентства.

Новые правила пользования пляжами, которые вступили в силу в начале года, запрещают приходить в места массового отдыха с собаками. Исключение — собаки поводыри. Никаких штрафов за выгул животных на пляже в КоАП РФ нет, однако наказание за нарушение могут предусмотреть в региональных кодексах. Купать же собаку лучше в водоемах, где нельзя плавать людям. При этом питомца не стоит пускать в водоем с крутыми берегами и сильным течением.