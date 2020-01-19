В МЧС подсчитали участников крещенских купаний в Москве

«Ближе к полуночи народ активно вышел к водоемам», — добавили там.

Всего в городе открыли 46 оборудованных площадок для купаний на Крещение.

Наиболее популярными стали озеро Святое на востоке столицы (сюда приехали пять тысяч человек), пруд в парке Сокольники (3 тысячи посетителей), Большой Садовый пруд рядом с метро «Строгино» (более 2 тысяч человек).

Источник фото: телеканал «360»

19 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне или Богоявление. За день до этого и во время самого праздника в храмах освящают воду.

По традиции 19 января россияне ныряют в прорубь.

Первыми крещенские купания открыли на Борисовских прудах в Южном административном округе столицы. Там мужчина окунулся в прорубь в 14:30 18 января.