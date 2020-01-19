    19 января 2020, 04:08

    В МЧС подсчитали участников крещенских купаний в Москве

    Андрей Фишер, Кирилл Фролов

    К часу ночи крещенские купели в Москве посетили более 37 тысяч человек, из них 23 тысячи окунулись в воду. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны и ЧС.
    В МЧС подсчитали участников крещенских купаний в Москве

    «Ближе к полуночи народ активно вышел к водоемам», — добавили там.

    Всего в городе открыли 46 оборудованных площадок для купаний на Крещение.

    Наиболее популярными стали озеро Святое на востоке столицы (сюда приехали пять тысяч человек), пруд в парке Сокольники (3 тысячи посетителей), Большой Садовый пруд рядом с метро «Строгино» (более 2 тысяч человек).

    Источник фото: телеканал «360»

    19 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне или Богоявление. За день до этого и во время самого праздника в храмах освящают воду.

    По традиции 19 января россияне ныряют в прорубь.

    Первыми крещенские купания открыли на Борисовских прудах в Южном административном округе столицы. Там мужчина окунулся в прорубь в 14:30 18 января.