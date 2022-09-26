Многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе | 360°

Общество 26 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе ТАСС: многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе РИА «Новости»

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Новый многопрофильный медицинский центр появился в Мариуполе, сообщил ТАСС. Двери для пациентов он откроет 29 сентября.

На церемонии открытия присутствовали вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

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Хуснуллин и Пушилин вместе осмотрели помещения медцентра: палаты, реанимацию, УЗИ-кабинеты. Также они поговорили с медиками.

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Российский президент Владимир Путин 29 июля поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе, а также новый перинатальный центр в Донецке.

Московская область менее чем за полтора года собирается восстановить в Мариуполе более 353 социальных объектов. Речь идет о пяти школах, больнице, семи детских садах. Также отремонтируют 185 жилых домов, 35 дорог, 120 объектов инженерной инфраструктуры.

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