Многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе | 360°

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Многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе

ТАСС: многопрофильный медицинский центр открылся в Мариуполе

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Новый многопрофильный медицинский центр появился в Мариуполе, сообщил ТАСС. Двери для пациентов он откроет 29 сентября.

На церемонии открытия присутствовали вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

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Хуснуллин и Пушилин вместе осмотрели помещения медцентра: палаты, реанимацию, УЗИ-кабинеты. Также они поговорили с медиками.

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Российский президент Владимир Путин 29 июля поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе, а также новый перинатальный центр в Донецке.

Московская область менее чем за полтора года собирается восстановить в Мариуполе более 353 социальных объектов. Речь идет о пяти школах, больнице, семи детских садах. Также отремонтируют 185 жилых домов, 35 дорог, 120 объектов инженерной инфраструктуры.

ДНР

Медицина

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