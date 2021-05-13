Россияне стали больше тратить на фитнес и одежду в майские праздники

Во время майских праздников россияне стали тратить больше денег на фитнес, одежду и обувь. Эксперты объяснили такой спрос желанием укрепить здоровье после длительного периода, проведенного дома.

Россияне увеличили свои траты на фитнес на 10% по сравнению с периодом майских праздников в 2019 году. При этом на одежду и обувь жители страны стали тратить больше на 3% в натуральном выражении, сообщила газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В фитнес-сфере средний чек одной покупки составил порядка 2,4 тысячи рублей. В магазинах одежды покупатели в среднем оставляли по 4,7 тысячи рублей. По словам специалистов аналитического ресурса «Чек индекс», физической активностью стали больше заниматься, чтобы укрепить здоровье после проведенного дома времени.

«Потребитель стремится привести себя в форму, в том числе в спортзале, а также больше времени проводить на свежем воздухе — например, катаясь на велосипедах и самокатах. Продажи в категории одежды и обуви растут за счет сектора вещей молодежного и спортивного стиля», — пояснили они.

Специалисты отметили, что спрос на одежду и обувь вырос в основном за счет вещей молодежного и спортивного стиля. Россияне стали покупать то, что наиболее удобно носить каждый день.