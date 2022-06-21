Вице-мэр Ефимов: москвичи оформили льготную ипотеку в мае на 23 млрд рублей

Объем выданной москвичам льготной ипотеки в мае 2022 года составил 22,9 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель с июня прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что жители столицы стали чаще брать кредиты на покупку жилья в связи со снижением ставки с 12 до 9% и расширением предлагаемых займов с 12 до 30 миллионов рублей.

«В мае жители Москвы оформили льготную ипотеку на общую сумму 22,9 миллиарда рублей — это в 2,8 раза больше, чем в апреле, когда таких кредитов выдали на 8,2 миллиарда рублей», — заявил Ефимов.

Вице-мэр добавил, что это самый большой объем льготных ипотечных займов с июня 2021 года.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что за первые пять месяцев этого года по программе льготной ипотеки в столице выдали кредитов на общую сумму 42,8 миллиарда рублей.

«На долю Москвы пришлось 15% от общего объема в России, а также почти четверть займов с начала действия госпрограммы в апреле 2020 года», — пояснил он.

По данным портала ДОМ.РФ, в мае количество оформленных льготных ипотечных займов выросло в два раза по сравнению с апрелем: 2,8 тысячи договоров против 1,4 тысячи.

Государственные программы по льготному кредитованию покупки жилья стали главным инструментом по улучшению жилищных условий для москвичей. Кроме того, горожане рассматривают ипотеку как возможность приобрести квартиру для сохранения своих сбережений. О дополнительном снижении ставки до 7% по льготным займам на покупку жилья на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. Программа продолжится до конца 2022 года.

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