В логотипе к 870-летию Костромы разглядели «кастрата» и «костроту»

Победителем конкурса на лучшую эмблему к 870-летию Костромы стал художник Сулейман Кадыбердеев. Но в его работе увидели ряд недочетов. Урбанист Вячеслав Правдзинский на своей странице в Facebook предложил автору поработать над светотенью и вернуть православный крест на колокольню.

По словам автора поста, вместо названия древнего города на логотипе читается слово «кострота». При этом эту работу признали лучшей среди 23 других логотипов, а автору вручили премию в 30 тысяч рублей.

«Рекомендую художнику Кадыбердееву изучить/вспомнить основы рисунка, как минимум в части того как работать со светотенью. А то на представленном логотипе на башне свет падает слева, а в нижней части арок свет падает справа. Ну и крест бы на колокольню вернуть. Все-таки православный символ в православном городе используется», — написал Правдзинский.

Источник фото: Facebook

Как пояснили в пресс-службе Гордумы Костромы изданию «Подъем», художник использовал в качестве изображения арки торговых рядов. Логотип выбирала специальная комиссия, куда входят художники, чиновники и депутаты.

«Выбирали простым большинством голосов, а уж почему выбрали именно этот вариант — это дело вкуса», — пояснили в пресс-службе.

На вопрос о том, не могут ли они прочитать на логотипе вместо названия города слова «870 кастрата» или «кострота», в городском парламенте заявили, что кто что хочет, тот то и увидит.